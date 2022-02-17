ОБСЕ обеспокоена санкциями Киева в отношении СМИ

17 фев. 18:51

Представитель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру заявила, что практика введения Украиной санкций против СМИ вызывает обеспокоенность.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что свобода СМИ зависит от здоровой, динамичной и конкурентной среды, в том числе от голосов, выражающих различные точки зрения", - цитирует ее ТАСС.

Рибейру подчеркнула, что любые ограничительные меры в отношении СМИ нужно применять сдержанно и тщательно изучать, чтобы гарантировать предотвращение неправомерного вмешательства.

Ранее власти Украины ввели санкции против нескольких юридических лиц, что привело к запрету доступа к телеканалу "НАШ".