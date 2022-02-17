Азербайджан: восточный сосед или восточная часть Европы?

Азербайджан - членом Совета Европы, ОБСЕ, Комиссии по вопросам равенства и прав человека и многих других евроструктур. На большинстве карт Азербайджан обозначен как самая восточная часть Европы. Приехавшие в Баку впервые удивляются, как по-европейски он выглядит. Но до сих пор стоит вопрос: европейцы ли азербайджанцы.

Депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи в статье для EU Reporter пишет, что классический ответ на этот вопрос, таков: да, если вы разделяете европейские ценности. Но такой традиционный ответ больше не подходит. Я уже даже не уверена, что представляют собой эти "европейские ценности". Если мы хотим мира и стабильности в Европе, то, во-первых, эти ценности должны быть согласованы и приняты всеми сторонами, а во-вторых, они также должны быть применимы к реальной жизни. Система общих ценностей работает только в том случае, если их последовательно придерживаются. Однако в случае Азербайджана эти "европейские ценности" во многих случаях, похоже, неприменимы.

Самое большое недовольство у азербайджанцев отношение к армяно-азербайджанскому конфликту. В течение трех десятилетий, до конца 2020 года, оккупационные силы Армении, другой "европейской" нации, дислоцировались на юго-западе Азербайджана - в Нагорном Карабахе - территории, с которой были изгнаны, убиты или взяты в заложники все коренные азербайджанцы. Города и села, в которых они когда-то жили, были стерты с лица земли, а дома азербайджанцев в сохранившихся городах были разобраны на трофеи или строительные материалы и проданы. Все следы азербайджанцев, когда-либо живших на этой территории, были уничтожены. Помимо того, что мы считаем актом этнической чистки, годы оккупации также привели к полному уничтожению экономического и культурного наследия тех азербайджанцев, которые когда-то называли этот регион своим домом. За три десятилетия к этому апокалиптическому ландшафту добавились лишь окопы, блиндажи и минные поля.

На протяжении трех десятилетий ООН и ОБСЕ неоднократно признавали эти оккупированные земли частью Азербайджана. Однако для вытеснения оккупантов с этих территорий ничего и не было сделано. Напротив, ОБСЕ, Совет Европы, ЕС и многие другие европейские организации активно поддерживали статус-кво. Из-за отсутствия каких-либо значимых действий и неустанного информирования азербайджанского правительства и азербайджанской общественности о том, что в действительности ничего нельзя сделать, чтобы остановить оккупацию, и что Азербайджан должен принять эту реальность, стало трудно понять, в каких случаях навязывание общих ценностей было справедливым.

В 2020 году, когда Азербайджан после 26 лет безуспешных переговоров под эгидой ОБСЕ взял свою судьбу в свои руки и изгнал оккупационные силы со своих территорий в ходе 44-дневной войны, в ходе которой своими жизнями пожертвовали 3 тысячи солдат и офицеров - многие из которых были детьми беженцев с тех земель. Но Азербайджан стал объектом критики со стороны основных европейских органов, правительств и средств массовой информации. Даже сейчас в ПАСЕ, ОБСЕ или Европарламенте нет сбалансированной позиции.

Между тем, с момента окончания боевых действий в освобожденных районах в результате подрыва на минах погибли десятки человек. Проектам восстановления и заселения освобожденных территорий препятствуют сотни тысяч мин, заложенных повсюду - даже на кладбищах. Причем многие из этих наземных мин были установлены оккупантами непосредственно перед уходом. Потребуются годы и десятки миллиардов инвестиций, чтобы снова сделать эти земли пригодными для проживания.

В отношении Армении никогда не вводились какие-либо прямые или косвенные санкциями за то, что она делала. Азербайджан так и не получил сколько-нибудь значимой поддержки в своих усилиях по освобождению или восстановлению территорий. Но азербайджанцы - оптимистичный народ, с гордостью и стойкостью преодолевший множество бедствий и страданий последних десятилетий. Оставив времена оккупации и войны позади, мы живем дальше с новой национальной идеей и целью восстановить эти освобожденные земли и достичь в регионе устойчивого мира.

Однако, принимая во внимание вышеупомянутое отсутствие поддержки, любые разговоры о том, что Азербайджану необходимо разделять "европейские ценности", выглядят странно. Фундаментальные ценности, такие как право на жизнь, дом и защиту от опасности, были грубо нарушены, если принять во внимание действия оккупационных сил в Нагорном Карабахе, а также бездействие основных европейских и международных органов в отношении сотен тысяч азербайджанцев, которые остались без крова. В конечном счете, Европа оставалась пассивным наблюдателем, несмотря на то, что согласно международному праву и мандату ОБСЕ, незаконная оккупация территорий была во всех смыслах и целях общеевропейской проблемой.

Для того, чтобы сделать Европу более безопасной, ее ценности должны действительно учитываться и доверие должно быть восстановлено. Но есть определенное противоречие, которое существует уже некоторое время в отношении группы стран. С одной стороны, Азербайджан, как и весь Южный Кавказ, является полноправным членом большинства евроструктур. С другой стороны, если использовать терминологию ЕС, ядра европейского интеграционного процесса, мы относимся к расплывчатому "Восточному партнерству".

Могут ли партнеры стать участниками? На данный момент это не кажется вероятным. ЕС с трудом держится вместе, а расширение на восток явно больше не рассматривается, даже теоретически. Тем более за счет такой страны, как Азербайджан, самой восточной на европейском континенте.

Партнеры останутся партнерами, и необходимо научиться принимать эту реальность. Это означает, что подходы с обеих сторон должны быть пересмотрены, потому что старые подходы были разработаны для совсем других обстоятельств. ЕС нужно разработать новый план, сосредоточенный на достижении устойчивого мира и регионального сотрудничества, с включением всех стран региона и с акцентом на важные вопросы, такие как безопасность, энергетика, экология, цифровая трансформация. Также следует предложить план расширения связей ЕС с его восточными партнерами - четкий план того, как каждый участник партнерства, как в отдельности, так и сообща, может извлечь выгоду из наличия такого крупного, богатого и влиятельного западного партнера, ЕС.

Есть обнадеживающие признаки. Недавний саммит "Восточного партнерства" произвел впечатление площадки для диалога. Что касается Азербайджана, то всего несколько дней назад стране был выделен запоздалый пакет финансовой помощи в размере 2 миллиардов евро. Но нам еще предстоит подготовить план действий, который должен строиться на разумной заинтересованности всех участников, понимании общих интересов и принятии общих правил. Если мы этого добьемся, то действительно приблизимся к реальному разговору об общих европейских ценностях.