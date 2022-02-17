Байден не спешит читать ответ России о гарантиях безопасности

17 фев. 18:43

Президент США Джо Байден пока не ознакомился с полученным от России письменным ответом на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

"Я его пока не читал, я не могу комментировать это", - цитирует американского лидера ТАСС.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности. 17 февраля Москва передала Вашингтону свою реакцию на ответ Запада по российским предложениям о гарантиях безопасности.