Байден не собирается звонить Путину

17 фев. 17:59

Президент США Джо Байден заявил в беседе с журналистами, что пока не планирует разговаривать со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"У меня нет планов звонить Путину прямо сейчас", -цитирует главу Белого дома ТАСС.

Напомним, 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Главы государств около часа обсуждали ситуацию вокруг Украины. В ходе беседы американский лидер предупредил Путина, что "продолжение вторжения" на Украину обернется для Москвы серьезными издержками и ослаблением позиций России.