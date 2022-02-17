Минфин Грузии упразднит ряд налоговых льгот

17 фев. 18:33

К 2023 году в Грузии планируется упразднить ряд налоговых льгот.

"Мы в прошлом году при поддержке Международного валютного фонда начали изучение эффективности льгот по выплате НДС и подоходного налога. В этом году мы завершим изучение вопроса и представим отчет с проектом бюджета будущего года, это позволит нам впоследствии оптимизировать льготы", - сообщил в четверг министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в парламенте.

Какие льготы планируется отменить министр не уточнил.

В настоящее время в Грузии действует целый ряд налоговых льгот, касающихся малого и среднего бизнеса, секторов туризма, строительства и сельского хозяйства.