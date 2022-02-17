Путин призвал снизить инфляцию и увеличить доходы россиян минимум на 2,5%

17 фев. 18:17

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг потребовал принять эффективные меры по снижению инфляции, а также добиться экономического роста и увеличения доходов граждан.

"Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас, и конечно, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики", - сказал президент.

По словам Путина, важно скоординировать усилия ЦБ и правительства, "с учетом влияния на деловую и инвестиционную активность нацелить такую совместную работу на устранение внешних и внутренних факторов инфляции".

"В России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, это заметно выше установленного ориентира. Надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках дело обстоит не намного лучше", - отметил он.

Президент заявил, что в 2022 году "реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%". "Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что увеличение доходов граждан должно опираться прежде всего на экономический рост, а не на меры социальной поддержки.