Краснодарский край снова накроет ливнями

17 фев. 18:09

Уже в ночь пятницу на Кубань обрушатся сильные дожди, осадки разной интенсивности продлятся до вторника.

Фронтальные разделы пройдут через территорию края и принесут ливни в ночь на 18 февраля. В дневные часы их интенсивность увеличится, случатся грозы. Больше всего осадков выпадет в южных районах, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу в регионе возможны порывы ветра до 15-20 м/с, на побережье - от Анапы до Геленджика - до 22 м/с. Будет сыро и тепло - плюс 8-13 градусов.

В выходные дни и в начале следующей недели осадки ожидаются от слабых до умеренных.

Дожди закончатся к 23 февраля, на Кубань придет похолодание.