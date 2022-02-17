Суд в Ингушетии заблокировал более 70 сайтов за брань

17 фев. 17:39

Малгобекский городской суд в Ингушетии полностью удовлетворил иски прокуратуры о закрытии сайтов с нецензурной бранью, пишет "Интерфакс".

Прокуратура просила признать данную информацию запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к бранным сайтам.

"В ходе мониторинга интернета прокуратура выявила 73 сайта с нецензурной бранью. Доступ к ресурсам не был ограничен (...) ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь", - сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Все 73 сайта заблокированы.