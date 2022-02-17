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МИД РФ: "вторжения" на Украину не планируется

МИД РФ: &quot;вторжения&quot; на Украину не планируется

Министерство иностранных дел России заявляет, что "российского вторжения" на Украину, нет и не планируется.

"Никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Также в МИД России указали, что "упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов".

"Утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов", - констатировали в министерстве.

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