МИД РФ: "вторжения" на Украину не планируется

17 фев. 17:22

Министерство иностранных дел России заявляет, что "российского вторжения" на Украину, нет и не планируется.

"Никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

Также в МИД России указали, что "упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет и не распространяется на обстоятельства, ставшие следствием действия там внутренних факторов".

"Утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов", - констатировали в министерстве.