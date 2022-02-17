Олимпиада в Пекине: итоги четырнадцатого дня

17 фев. 17:16

В четверг, 17 февраля, в Пекине прошел четырнадцатый день зимних Олимпийских игр. Сегодня были разыграны шесть комплектов наград в шести видах спорта: горных лыжах; фристайле; лыжном двоеборье; хоккее; фигурном катании; конькобежном спорте.

В конькобежном спорте среди женщин представительница Японии Миха Такаги быстрее всех преодолела дистанцию 1000 м и стала обладательницей "золота". "Серебро" на счету нидерландки Ютты Лирдам, "бронза" досталась американке Бриттани Соу.

Во фристайле были определены чемпионы в дисциплине ски-кросс среди женщин. Здесь победу одержала спортсменка из Швеции Сандра Неслунд. На втором месте расположилась Мариэль Томпсон из Канады, третья строчка осталась за немкой Даниэлой Майер.

В горных лыжах среди женщин (комбинация) золотую награду выиграла швейцарка Мишель Гизин. "Серебро" у еще одной представительницы Швейцарии - Венди Холлендер, "бронза" досталась итальянке Федерике Бриньоне.

В мужских командных соревнованиях по лыжному двоеборью (эстафета) не было равных сборной Норвегии. В тройку призеров также вошли команды Германии и Японии.

Кроме того, решилась судьба золотых медалей в хоккейном турнире среди женщин. В финальном матче сборная Канады одержала победу над американками и стала олимпийскими чемпионами. Пьедестал замкнули финские хоккеистки, разгромившие в утешительном матче за "бронзу" сборную Швейцарии.

Золотую медаль в личном турнире по фигурному катанию завоевала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Обладателем серебряной медали стала еще одна спортсменка из России Александра Трусова (251,73), которая впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе. Раньше такого не удавалось никому. "Бронза" досталась японке Каори Сакамото (233,13). Российская фигуристка Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое мест.

На данный момент в медальном зачете лидирует Норвегия (14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей). На втором месте располагается Германия (10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых), на третьем - США (8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых). Сборная России находится на девятом месте. В активе россиян 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград.