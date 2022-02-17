Газ проведут на курорт Домбай к 2023 году

17 фев. 16:22

Горнолыжный курорт Домбай предполагается газифицировать в ближайшие годы в Карачаево-Черкесии. Об этом написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram по итогам встречи с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым.

По его словам, к 2026 году в регионе планируется проложить более 180 км газопроводов.

"Это более 20 населенных пунктов, в том числе и наш знаменитый курорт Домбай, а также отдаленные аулы Учкуланского ущелья", - пояснил глава КЧР.

В его пресс-службе добавили, что участок газомагистрали "Карачаевск-Теберда-Домбай" планируется полностью провести в 2022 году, передает "Интерфакс".