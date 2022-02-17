Мошенник взял $470 у жительницы Туркестана, чтобы трудоустроить ее сына, и пропал

17 фев. 16:11

Аферист выманил деньги у жительницы Туркестана, пообещав устроить ее сына на работу, об этом сообщает официальный портал Polisia.kz.

Женщина заявила в полиции, что ее знакомый заверил, что поспособствует трудоустройству ее сына охранником на фирму в Атырау.

"Аферист выманил у доверчивой гражданки около 200 тысяч тенге (около $470) в ноябре 2021 года. Однако до сегодняшнего дня они так и не дождались ни трудоустройства, ни возврата денег. Поэтому потерпевшая сразу же обратилась в полицию за помощью", - пояснили в полиции.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.190 УК Казахстана "Мошенничество".

Подозреваемый был задержан у себя дома. Им оказался безработный молодой человек, которые заработанные нечестным путем деньги уже потратил на собственные нужды. Идет досудебное расследование.