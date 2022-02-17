Жители Тбилиси требовали $17 тысяч у должника, избивая его и удерживая силой

17 фев. 15:53

Факт вымогательства крупной суммы денег путем лишения свободы раскрыли в Тбилиси, по делу уже задержаны шесть человек, двое числятся в розыске, такое сообщение распространило МВД Грузии.

По данным следствия, четверо из задержанных из-за финансового спора нанесли побои должнику, после чего лишили его свободы.

Систематически избивая потерпевшего, они требовали, чтобы он вернул им 51 тыс лари (около $17 тыс). Заложника выпустили только когда он пообещал принести деньги, передает Sputnik Грузия.

Теперь двум задержанным предъявлено обвинение в вымогательстве и незаконном лишении свободы, еще двум - кроме этих статей, также в незаконном завладении огнестрельным оружием, найденном при обыске в их доме.

Еще двое поплатятся за недонесение о преступлении. Объявленные в розыск также обвинены в недонесении.

Идет следствие, обвиняемым грозит от четырех до 15 лет тюрьмы.