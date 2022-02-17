Нелегальную партию сигарет выявили в Дагестане

17 фев. 15:50

Дагестанские таможенники задержали грузовик с табачными изделиями без специальных российских акцизных марок, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Стоит отметить, что сотрудники таможни работали совместно с представителями республиканских УФСБ и МВД на въезде в Дагестан с территории Калмыкии

"При досмотре в грузовом отсеке обнаружено 128 тысяч пачек сигарет белорусского и российского происхождения без обязательных акцизных марок РФ на упаковках, а также qr-кодов, подтверждающих маркировку", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что после оценки стоимости товаров будет рассматриваться вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.