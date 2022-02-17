Столтенберг: НАТО продолжает дипломатические меры для урегулирования на Украине

17 фев. 15:48

Страны НАТО продолжают дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что покапризнаков деэскалации нет.

"Союзники продолжают сильные дипломатические усилия для урегулирования серьезного кризиса. Несмотря на заявления Москвы, мы не видим признаков деэскалации", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.

Столтенберг пояснил, что НАТО предоставляет Украине инструкторов, военное снаряжение, разведданные и значительную финансовую помощь.