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Столтенберг: НАТО продолжает дипломатические меры для урегулирования на Украине

Столтенберг: НАТО продолжает дипломатические меры для урегулирования на Украине

Страны НАТО продолжают дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что покапризнаков деэскалации нет.

"Союзники продолжают сильные дипломатические усилия для урегулирования серьезного кризиса. Несмотря на заявления Москвы, мы не видим признаков деэскалации", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.

Столтенберг пояснил, что НАТО предоставляет Украине инструкторов, военное снаряжение, разведданные и значительную финансовую помощь.

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