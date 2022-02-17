Зачем Пашиняну "виноватые" в провальной войне, за что судят Роберта Кочаряна, почему никто не считается с армянскими послами - Анализ армянских СМИ за 11 - 17 февраля

Власти Армении создали комиссию "по расследованию обстоятельств 44-дневной войны". Вчера стало известно, что оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" отказались участвовать в ее работе. Оппозиция в частности отметила, что следственная комиссия будет занята инсценировкой "невиновности" властей.

В поисках "виноватых"

Армения создала комиссию по "расследованию обстоятельств 44-дневной войны", чтобы снять с себя вину и переложить на других, - уверены в армянской оппозиции, пишет газета "Паст". "В заявлении оппозиции отмечается, что выявление виновных в катастрофических последствиях войны остается одним из главных приоритетов фракций "Армения" и "Честь имею". А какого мнения придерживаются независимые эксперты? В беседе с изданием военный эксперт Давид Джамалян заявил: "Создание этой комиссии имеет одну цель – снять вину с себя и переложить ее на других. То есть они попытаются назначить виновных в лице армии, в лице руководства, а также прогосударственных сил, бывших властей, России. Цель создания этой комиссии – оправдать Никола Пашиняна, а также запустить в общественное поле большие дозы лжи, манипуляций. С этого момента, откроют список виновных.

Тему продолжает газета "Грапарак", которая пишет, что председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, а сейчас также следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны Андраник Кочарян находится в состоянии мандража из-за бойкота оппозиции. "Говорят, Кочарян сыграл решающую роль в вопросе создания комиссии, дав Пашиняну гарантии, что комиссия поможет ему "очиститься" от груза пагубной для нации войны, что в ней будут участвовать также оппозиционеры, легитимируют процесс и докажут международному сообществу и внутренней аудитории, что в вопросе поражения вина действующей власти была минимальной. Однако после бойкота оппозиционеров эта комиссия, по сути, столкнулась с проблемой легитимности и даже власти признают, что ее расследование и последующий доклад не могут иметь реальной ценности и сыграть какую-то роль. Никол Пашинян недоволен этим фактом, а Андраник Кочарян все еще ищет пути, чтобы уговорить оппозиционных депутатов", - пишет газета.

Ну что тут сказать? Типичная "страусиная" армянская тактика: раздуть пожар войны, а потом сунуть голову в песок и искать мифических "виноватых", лишь бы остаться у власти.

Армянских СМИ станет меньше?

Медиа-холдинг "Карьяк медиа" прекращает свою деятельность. Его сотрудников уже известили о том, что телекомпания ArmNews и Tert.am с 1 марта прекратят свою деятельность. Также коллективу сказали, что власти препятствовали тому, чтобы сделка по продаже не состоялась, читаем в газете "Грапарак". В заявлении холдинга говорится: "Мы также обсудили ряд предложений по продаже, но не нашли ни одного, которое позволило бы нам сохранить нашу политику и оставаться верными пройденному нами пути. Поэтому мы приняли болезненное, но самое естественное решение".

Дело в том, что компания "Карьяк медиа" хотела сохранить право собственности на некоторые акции, что дало бы возможность сохранить политический курс и остаться верным оппозиционному стилю. Учредители "Каряк медиа" - бывшие депутаты парламента от Республиканской партии Армении (РПА) Самвел Фарманян, Мигран Акопян, Арман Сагателян, а собственник - Микаэл Минасян. Кстати, наши источники утверждают, что Минасян после некоторого перерыва снова представит заявку на новое СМИ.

Роберт Кочарян не понимает сути обвинения

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян прошло очередное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, а прокуратура страны огласила обвинительное заключение по этому уголовному делу, читаем в интернет-издании Aysor.am. Кочарян, заявил, что он не понимает сути обвинения. "Я, наконец, должен понять, что сделал, чего не должен был делать или не сделал. Не описано какое-либо действие, которое я должен объяснить при допросе. Я должен подойти к трибуне и спросить, чего вы хотите от меня?" - сказал он, отметив, что содержание обвинительного заключения прокуратуры неясно, нужно найти вариант и объяснить, в чем он обвиняется.

Но обвинительное заключение предельно конкретно: согласно документу, Кочаряну инкриминируется деяние, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса Армении, а Геворкяну – деяния, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 311 и пунктом 1 части 3 статьи 190 УК, зачитал заключительную часть обвинительной речи прокурор Петрос Петросян. "Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в том, что он в период с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая должность президента Армении, используя служебное положение, способствовал выполнению действий в пользу единственного участника и директора ООО "Ти Эс Эс Армения" Сильвы Амбарцумян. В частности, не воспрепятствовал сделке по продаже 100% доли компании, имеющей лицензию на геологическое изучение предоставленных компании недр с целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, компании-нерезиденту Армении, в феврале и мае 2008 года через Самвела Майрапетяна получил от нее взятку в особо крупном размере – 927 млн драмов ($3 млн). Указанная статья предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, - заявила судья Анна Данибекян".

Жители Еревана назвали главные проблемы города

Ереванцы в опросе, проведенном компанией GALLUP International, честно рассказали, что их не устраивает в столичной жизни, - пишет интернет-издание Aysor.am. "Изменения в Ереване за последний год считают полностью положительными лишь 12,3% респондентов, скорее положительными – 45,8%, скорее отрицательными – 20,6% и вообще отрицательными - 12%, заявил глава армянского представительства GALLUP International Association Арам Навасардян, представляя результаты проведенного в столице опроса.

Главной проблемой Еревана 35,8% жителей столицы считают вопрос общественного транспорта, 22,9% – проблему вывоза мусора, 17,6% – рост цен и инфляцию, 11% – безработицу, 9% – экологические проблемы, 7,2% – отсутствие зеленных территорий, 7% – чистоту, 4,5% – проблемы транспортного движения и еще 4,5% – проблемы безопасности. Гражданам был задан также вопрос, какие положительные изменения за последний год были осуществлены мэрией Еревана. 39,5% опрошенных считают, что улучшилась ситуация с вывозом мусора, 35,3% отметили новые маршруты общественного транспорта, 12,5% – замену старых лифтов, 8,5% – благоустройство парков, 6,5% – увеличение зеленых территорий, 5% – благоустройство дворов, 5% – асфальтирование дорог.

Армения? Это несерьезно!

"Нужно серьезно пересмотреть практику, когда на пост послов и консулов назначаются лица, которые не являются кадровыми дипломатами, потому что такие назначения мешают развитию дипломатического корпуса страны и создают определенные проблемы для Армении на международной арене" – заявил 9 мая 2018 года премьер Пашинян. Но сейчас он поступает таким же образом, назначая послами непрофессиональные кадры из своей команды, пишет газета "Жоховурд".

Бывший депутат парламента от фракции "Гражданский договор" Ованнес Игитян обратился к Пашиняну с просьбой назначить его на должность посла в странах Балтии – Латвии, Литве и Эстонии. Пашинян решил не отклонять просьбу Игитяна, в результате чего Армения в очередной раз предстанет в образе несерьезного партнера на международной арене. Дело в том, что 15 марта 2020 года Армен Мартиросян был назначен послом Армении в странах Балтии по совместительству. Но не прошло и года, как власти страны решили отозвать горе-посла, вручившего свои верительные грамоты лишь в июне прошлого года. Почему? Потому что у политического руководства возникла проблема с "трудоустройством" бывшего депутата: на высоком посту посла Мартиросяна должен заменить депутат фракции "Гражданский договор" Ованнес Игитян.

Издание обратилось для комментария этой ситуации в МИД Армении, где пресс-секретарь Ваан Унанян не опроверг и не подтвердил эту информацию, заявив, что "МИД Армении информирует общество о назначении и отзыве послов в установленном порядке". Мол – "не ваше дело".

МИД: работа ради "галочки"

Впрочем, своими зарубежными послами и даже собственным аппаратом не очень интересуется и сам министр Арарат Мирзоян, читаем в газете "Грапарак". "Никто из них не удостоился его приема. А когда с министром нужно уточнить какие-то вопросы, то им отвечают молодые советники-помощники, которых перевели в МИД из Национального собрания. Они сообщают, что министр не может говорить с ними или принять их и предлагают обсудить вопрос с ними.

Мы спросили пресс-секретаря МИД Ваана Унаняна, принимал ли Мирзоян с момента назначения главой МИД послов и как обеспечивается коммуникация с ними? Он ответил: "Министр иностранных дел, естественно, в находится в каждодневной связи с аккредитованными в иностранных государствах и международных организациях нашими послами и постоянными представителями и дает соответствующие поручения как по телефонной связи, так и во время личных встреч, визитов и сбора послов, который проходил около месяца назад". Попросили уточнить, принимал ли министр какого-то конкретного посла, Унанян ответил: постоянно. Однако привести конкретного примера, когда в последний раз и с кем из послов встречался глава МИД, он так и не смог: "Я четко ответил на ваши вопросы"".

Ереван включился в битву за власть

Ереван готовится к очередным выборам, и это видно невооруженным глазом: правящая сила уже "принесла в жертву" своего кандидата, а в оппозиционном лагере муссируются различные имена, в том числе – и экс-мэра столицы Айка Марутяна, - пишет газета "Паст". На начальном этапе обсуждение вопроса выдвижения будущего кандидата довольно бурно проходило в "Гражданском договоре". Были предложены многочисленные кандидаты, проходили интенсивные обсуждения. В конце концов, было решено заказать опрос, результаты которого, по сути, стали ориентиром для Пашиняна и его команды. Именно в этом причина того, что на состоявшемся около двух недель назад дистанционном заседании "Гражданского договора" обсуждение кандидатуры Тиграна Авиняна прошло довольно гладко, в отличие от выдвижения кандидата в президенты.