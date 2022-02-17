В Москве застрелили бойца ММА из Казахстана

17 фев. 15:26

Казахстанский боец смешанных единоборств Багдат Дюсембаев был госпитализирован с пулевым ранением в результате конфликта с охранником фитнес-клуба в Москве.

"Накануне днем по улице Орджоникидзе, дом 10а, в ходе конфликта с охранником фитнес-клуба получил огнестрельное ранение в грудь боец ММА Багдат Дюсембаев. Пострадавший госпитализирован в ГКБ имени Пирогова", - приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, в настоящее время проводится проверка по факту данного конфликта. "По предварительным данным, один из участников применил травматическое оружие. Пострадавший для оказания помощи доставлялся в медучреждение, стрелявший скрылся", - сказано в сообщении.

Отмечается, что над причиной инцидента работают правоохранители.

Уроженец Казахстана Багдат Дюсембаев выступает в любительском MMA. Его базовым видом спорта является вольная борьба. На счету спортсмена семь поединков, из которых в двух он победил, в четырех проиграл и один свел к ничьей.