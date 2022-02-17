97-летняя жительница Пятигорска выздоровела от ковида

17 фев. 15:11

В Пятигорске медики вылечили 97-летнюю пациентку от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края, уточнив, что она справилась с болезнью за неделю.

Медики отмечают, что выздоровление ускорил оптимистичный настрой пациентки, уверенность в том, что болезнь будет побеждена.

По словам врачей, такая модель поведения благоприятно влияет на иммунитет, что очень важно во время болезни.

В настоящее время в регионе остаются свободными около 15% ковид-коек, за последние сутки диагноз "коронавирус" поставили 1821 ставропольцу.