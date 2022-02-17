Молодой педофил-игиловец вербовал 14-летнюю школьницу из Ростова-на-Дону

17 фев. 14:36

В Москве задержали 21-летнего мужчину, обвиняемого в вербовке в ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и изнасиловании 14-летней девочки.

По данным оперативников, преступник познакомился со своей жертвой в Instagram, обсуждая с ней религиозные темы, а также склоняя ее к вступлению в ряды боевиков.

Позже они встретились в Ростове-на-Дону, где террорист и совершил насильственные действия в отношении девочки. После этого мужчина еще несколько месяцев переписывался со школьницей, пока его не вычислили полицейские, пишет РЕН-ТВ.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статьям 205 и 134 УК РФ - "Содействие террористической деятельности" и "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".