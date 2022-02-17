Февральские каникулы для первоклассников отменили в Узбекистане

17 фев. 14:37

Первоклассники в этом году останутся без дополнительных каникул в Узбекистане, такое решение приняло Министерство народного образования страны. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

"В связи с тем, что в этом году срок зимних каникул в школах был продлен до 24 января, дополнительных недельных каникул, предоставляемых в феврале для учащихся первого класса, не будет", - цитирует его Sputnik Узбекистан.

Ранее зимние каникулы для школьников и студентов продлили до 24 января, во избежания резкого роста заболеваемости сезонным гриппом. Затем в течение двух недель все учебные заведения действовали в удаленном формате.

С 7 февраля, после стабилизации ситуации с ковидом, по решению Минздрава все школьники и студенты вернулись за парты.

Напомним, дополнительные каникулы для первоклассников в Узбекистане ввели в стране в 2018 году.