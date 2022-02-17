Турист из Москвы убит в Карачаево-Черкесии

17 фев. 14:17

В Зеленчукском районе открыто уголовное дело против 34-летнего жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по КЧР.

Как установило следствие, накануне группа жителей Москвы на автомашине Ford Transit ехала к поселку Архыз. В какой-то момент автомобиль остановился на участке у станицы Кардоникская.

"В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку", - отметили в управлении.

Во время ссоры у подозреваемого, на почве личных неприязненных отношений к одному из туристов, внезапно появилось желание убить его. Поддавшись ему, злоумышленник ударил имевшимся у него ножом минимум один раз в живот потерпевшему. От ранения постралавщий умер по пути больницу.

Подозреваемый установлен и объявлен в федеральный розыск.

В МВД по КЧР уточнили, что это уроженец станицы Сторожевая 1988 г.р., после совершения преступления он уехал. Погибшему туристу было 35 лет.

Как сообщают пользователи соцсетей, ссора вспыхнула из-за того, что гости республики остановились на обочине в туалет.