Россия ответила США по гарантиям безопасности

17 фев. 14:55

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответ Москвы на послание американцев в рамках диалога по гарантиям безопасности готов.

"Завершаем анализ американского письма. Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере мы сегодня направим это письмо американской стороне", - приводит слова министра РИА Новости.

Он добавил, что российская сторона обнародует документ.

"Мы считаем, что необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданского общества наших стран представляли, что происходит. Иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, общественное мнение будет забиваться той ложью и откровенной пропагандой, которая сейчас заполняет информационное пространство", - подчеркнул Лавров.