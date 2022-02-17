Кремль: ситуация у границ России может воспламениться в любой момент

17 фев. 14:07

Ситуация на Украине – в непосредственной близости от российских границ - может в любой момент покинуть информационную плоскость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ", - сказал он, оценивая в беседе с журналистами о ситуацию вокруг Украины.

В то же время он подчеркнул, что даже несмотря на это, российская сторона сохраняет ответственную позицию и ждет от своих партнеров диалога.