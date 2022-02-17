Путин призвал навсегда высылать мигрантов за экстремизм и преступления

17 фев. 14:00

За экстремизм и нарушения правопорядка мигрантов необходимо высылать из России, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД РФ.

"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность - (должны) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", - приводит его слова "Интерфакс".

Глава государства также заявил о росте количества преступлений,связанных с экстремизмом: в прошлом году их было совершено на четверть больше, чем годом ранее. Президент считает, что соответствующим подразделениям МВД вместе с коллегами из других правоохранительных органов и спецслужб нужно вовремя оценивать риски возможных экстремистских проявлений и создать эффективные меры профилактики, в первую очередь - не допускать использования экстремистами интернета.