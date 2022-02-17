НАТО поможет помогать Грузии и Украине

17 фев. 13:57

Альянс продолжит оказывать "решительную поддержку" Грузии и Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании глав минобороны организации.

Встреча министров обороны НАТО посвящена укреплению блока на фоне кризиса безопасности в Европе, и в частности, ситуации вокруг Украины.

"Союзники по НАТО неустанно работают, чтобы найти политическое и дипломатическое решение ситуации вокруг Украины. Эти усилия проводятся в тесном партнерстве с Грузией и Украиной. Решительная поддержка НАТО партнеров в Грузии и Украине продолжается", - цитирует Столтенберга РИА Новости.