В рамках передачи «Россия-Европа» эксперт по контр-террористическим операциям Ксавьер Рофер в гостях у Александра Артамонова
рассказал о тайных путях наркотрафика в Армении через Сюник и оккупированные территории Карабаха, устройство мафиозных наркокланов и проблемах борьбы с нелегальными поставками оружия и наркотиков.
Ксавьер Рофер: Тайные пути наркотрафика в Армении через Сюник и оккупированные территории Карабаха
В рамках передачи «Россия-Европа» эксперт по контр-террористическим операциям Ксавьер Рофер в гостях у Александра Артамонова
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