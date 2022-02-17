Ксавьер Рофер: Тайные пути наркотрафика в Армении через Сюник и оккупированные территории Карабаха

17 фев. 13:30

В рамках передачи «Россия-Европа» эксперт по контр-террористическим операциям Ксавьер Рофер в гостях у Александра Артамонова

рассказал о тайных путях наркотрафика в Армении через Сюник и оккупированные территории Карабаха, устройство мафиозных наркокланов и проблемах борьбы с нелегальными поставками оружия и наркотиков.