Лукашенко готов навсегда возглавить Беларусь

17 фев. 13:27

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может стать вечным главой государства, в том случае, если Запад не перестанет атаковать страну и устраивать попытки переворота.

"Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно, всё будет раньше, чем они хотят", - поставил условие смены главы государства он.

В том случае, если страны Запада будут атаковать белорусскую государственность, как в 2020 году, "я буду вечным президентом", - заверил он.