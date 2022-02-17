РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Винтовку и гранатомет нашел у реки и хранил дома житель Владикавказа (ФОТО)

Винтовку и гранатомет нашел у реки и хранил дома житель Владикавказа (ФОТО)
УТ МВД по СКФО
Винтовку и гранатомет нашел у реки и хранил дома житель Владикавказа (ФОТО)

Транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота оружие, лежавшее дома у 54-летнего жителя Северной Осетии. Такое сообщение опубликовано на сайте управления на транспорте МВД России по СКФО.

Во время обыска в подсобке во дворе дома правоохранители нашли и изъяли однозарядную винтовку и ручной гранатомет.

"Как пояснил мужчина, оружие он нашел на берегу реки на окраине села Гизель в 2004 году", - уточнили в полиции.

Экспертиза установила, что оба предмета представляют собой оружие, пригодное для стрельбы.

Открыты уголовные дела по ст. 222 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

610 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version