Винтовку и гранатомет нашел у реки и хранил дома житель Владикавказа (ФОТО)

17 фев. 13:09

Транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота оружие, лежавшее дома у 54-летнего жителя Северной Осетии. Такое сообщение опубликовано на сайте управления на транспорте МВД России по СКФО.

Во время обыска в подсобке во дворе дома правоохранители нашли и изъяли однозарядную винтовку и ручной гранатомет.

"Как пояснил мужчина, оружие он нашел на берегу реки на окраине села Гизель в 2004 году", - уточнили в полиции.

Экспертиза установила, что оба предмета представляют собой оружие, пригодное для стрельбы.

Открыты уголовные дела по ст. 222 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.