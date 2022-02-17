Хаменеи: Иран стремится к мирному использованию атома

17 фев. 12:51

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а только к мирному использованию атомной энергетики.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время Ирану может понадобиться мирный атом.

"Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, а к мирному использованию атомной энергии… Рано или поздно нам остро понадобится мирная атомная энергетика, и если мы не будем действовать сегодня, то уже через 20 лет будет поздно", - цитирует Хаменеи агентство Tasnim.