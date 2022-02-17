Столтенберг: НАТО все еще не видит признаков деэскалации вокруг Украины

17 фев. 12:28

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу. Соответствующее заявление он сделал, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.

Глава альянса подчеркнул, что альянс по-прежнему не видит признаков деэскалации вокруг Украины. "Когда мы встречаемся сегодня, мир и стабильность в Евроатлантическом регионе поставлены под угрозу", - сказал он, отметив, что был получен сигнал из Моквы о возможности продолжения дипломатических усилий.

"Но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода [российских войск] или деэскалации вокруг Украины", - сообщил Столтенберг.