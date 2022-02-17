Житель Кубани нанял киллера для убийства собственного сына

17 фев. 12:48

На Кубани открыто уголовное дело против 64-летнего местного жителя, подозреваемого в приготовлении убийства собственного сына, такое сообщение распространила пресс-служба СУ СКР по краю.

Как установило следствие, подозреваемый решил организовать убийство 39-летнего сына, чтобы унаследовать его квартиру в Краснодаре и другое имущество. Отец начал искать исполнителя и оказался в поле зрения правоохранителей, так что все дальнейшее проходило под его контролем.

Найденный "исполнитель", роль которого сыграл сотрудник полиции, согласился совершить убийство за 500 тыс рублей, которые должен был получить после вступления в наследство. Фигурант назвал "исполнителю" адрес квартиры родственника и другие детали, передал запасные ключи от нее, нож и аванс - 5 тыс рублей.

"Получив 15 февраля этого года информацию и подтверждающие материалы об убийстве сына, фигурант передал мужчине 10 тыс рублей и предложил приобрести спиртное, чтобы отпраздновать исполнение задуманного. Во время следования к продуктовому магазину в станице Новомышастовсткой Красноармейского района фигурант был задержан правоохранителями", - пояснили в управлении.

Сейчас подозреваемый задержан, следователь будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Расследование продолжается.