Похитителя станка и шуруповерта поймали в Чечне

17 фев. 12:13

Житель Чечни привлечен к ответственности за кражу, об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.

Накануне в дежурную часть по городу Аргун поступило заявление от местного жителя 1984 г.р. Он попросил привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который период с 13 по 15 февраля года из подсобки во дворе дома в Аргуне тайно похитил его электрический точильный станок "Энергомаш" стоимостью 3,8 тыс рублей и шуруповерт (3,6 тыс рублей).

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Аргуна 1992 г.р., он дал признательные показания и обязан явкой. Идет проверка.