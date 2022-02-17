Пашинян: Север-Юг благодаря разблокировке коммуникаций становится проектом Север-Юг-Восток-Запад

17 фев. 12:01

В рамках разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе проект Север-Юг становится проектом Север-Юг-Восток-Запад. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Это означает, что одна ветвь этого проекта (Север-Юг), или так называемого "армянского перекрестка", свяжет Армению с Ираном, а другая ветвь (Восток-Запад) свяжет Азербайджан с Арменией, Нахчываном и Турцией", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Политик пояснил, что проектные работы по программе Восток-Запад пока не реализованы, но будут оперативно выполнены "по ходу достижения политических договоренностей".

Кроме того, Пашинян рассказал об объявлении конкурса по строительству автодороги Сисиан - Каджаран в Сюникской области в рамках коридора Север-Юг, стоимость проекта - несколько сотен миллионов долларов. Премьер выразил надежду, что название компании, которая займется реализацией проекта, станет известно до конца года.