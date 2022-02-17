За сутки в России выявили более 180 тыс случаев COVID-19

17 фев. 11:28

В России за минувшие сутки выявлено 180 622 новых случая коронавируса.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 16 595, Москве - 9 705, в Красноярском крае - 7 617. В Московской области выявили 4 065 случаев. В Краснодарском крае новых случаев 4 326, в Ставропольском крае - 1 821, в Крыму - 1 195, в Дагестане - 607, в Чечне - 96, в Адыгее - 490, в Кабардино-Балкарии - 503, в Карачаево-Черкесии - 210, в Ингушетии - 321, в Северной Осетии - 200.

Общее число инфицированных в России достигло 14 840 502 человека.

Госпитализировано 18 090 человек, на 7,6% меньше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 185 082 человека, за все время - 11 828 475 человек.

Умерли за сутки 790 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 343 173.