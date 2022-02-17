В Баку пройдет юбилейное заседание азербайджано-российской межправкомиссии 

17 фев. 12:15

В Баку состоится юбилейное, 20-е заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Мероприятие пройдет в апреле - мае 2022 года.

Об этом сообщил вице-премьер Азербайджана, сопредседатель межправкомиссии Шахин Мустафаев и вице-премьер РФ, сопредседатель комиссии с российской стороны Алексей Оверчук в ходе встречи в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что межрегиональный форум Азербайджан-Россия является важной платформой для развития межрегиональных отношений.