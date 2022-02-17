РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Баку пройдет юбилейное заседание азербайджано-российской межправкомиссии 

В Баку пройдет юбилейное заседание азербайджано-российской межправкомиссии 

В Баку состоится юбилейное, 20-е заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Мероприятие пройдет в апреле - мае 2022 года. 
Об этом сообщил вице-премьер Азербайджана, сопредседатель межправкомиссии Шахин Мустафаев и вице-премьер РФ, сопредседатель комиссии с российской стороны Алексей Оверчук в ходе встречи в формате видеоконференции. 
Он подчеркнул, что межрегиональный форум Азербайджан-Россия является важной платформой для развития межрегиональных отношений.

1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version