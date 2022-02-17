Российские мусульмане поддерживают Валиеву на ОИ-2022

17 фев. 11:23

Мусульмане из России всячески поддерживают фигуристку Камилу Валиеву в ее выступлении на Олимпиаде в Пекине, сообщил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка России и Европы, в минувший вторник заняла первое место в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня ей предстоит выступление в произвольной программе.

"Камила нам родной человек, она соплеменница нам, татарка. Она еще совсем юная - мы смотрим на нее и радуемся, что у нас в России есть такие звезды. И мы видели фотографии, как она поднимала руки и молилась, поэтому можно только за нее порадоваться", - сказал он.

"Мы желаем ей всяческих успехов, чтобы в жизни ей помогал Всевышний - чтобы все получалось и сложилось. И не только в спорте, но и в ее образовании, и в семейной жизни", - продолжил Крганов.

Далее муфтий отметил, что беспокойство вызывает факт того, что некие силы пытаются увязать выступление россиянки и допинговую тему "в политических целях". В этой связи он напомнил, что спорт должен быть вне политики.