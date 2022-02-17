Iveco откроет центр технической службы в Восточном Зангезуре

17 фев. 11:22

Компания Iveco Truck & Bus готова реализовать проект на азербайджанских территориях, освобожденных от армянской оккупации, заявил ее директор по Кавказу и Центральной Азии Роман Смирнов на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"Стороны также обсудили вопросы организации производства автобусов IVECO на территории Сумгайытского химпромпарка, организации центра технической службы в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" (экономический район Восточный Зангезур) и сборки грузовых автомобилей", - цитирует сообщение министерства экономики АР "Интерфакс-Азербайджан".