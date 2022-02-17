Пенсионерка пойдет под суд за избиение племянниц в Ингушетии

17 фев. 11:14

Прокуратура Карабулака утвердила обвинительное заключение против 60-летней местной жительницы, избивавшей опекаемых ей племянниц. Такое сообщение опубликовано на сайте прокуратуры Ингушетии.

В нем говорится, что уголовное дело расследуется по п.п. "а, г" ст.117 (причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев несовершеннолетним, заведомо для виновного находящимся в зависимости от него) и п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).

"По версии следствия, женщина, в августе-сентябре 2021 года, являясь опекуном своих двух 11 и 13-летних племянниц, систематически наносила им побои, причинив им различные телесные повреждения в виде ссадин и гематом, при этом причинив старшей из девочек вред здоровью средней тяжести", - отметили в надзорном ведомстве.

Дело передано в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу. Опекунство женщины над детьми отменено.