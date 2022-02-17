Пассажир "Лады" едва не расстался с ребрами в Пятигорске

17 фев. 11:03

Один человек пострадал в результате аварии с участием "Лады" на улице Пащенко в Пятигорске, информирует пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уточняется, что владелец легковушки по неустановленным пока причинам не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажир авто был госпитализирован с переломами ребер.

Находящийся за рулем мужчина в момент аварии был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, отметили правоохранители, добавив, что по факту проводится проверка.