РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пассажир "Лады" едва не расстался с ребрами в Пятигорске

Пассажир &quot;Лады&quot; едва не расстался с ребрами в Пятигорске

Один человек пострадал в результате аварии с участием "Лады" на улице Пащенко в Пятигорске, информирует пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уточняется, что владелец легковушки  по неустановленным пока причинам не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажир авто был госпитализирован с переломами ребер.

Находящийся за рулем мужчина в момент аварии был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, отметили правоохранители, добавив, что по факту проводится проверка.

 

1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version