Стало известно, когда Россия окончательно "вторгнется" на Украину

17 фев. 10:45

Американское издание Politico со ссылкой на экспертов заявила, что Россия "нападет" на Украину после 20 февраля, а предыдущая дата "наступления" 16 февраля "отвлекла внимание от ключевых дат".

"Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, - это то, что произойдет вскоре после 20 февраля. Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат", - сообщает газета.

Издание утверждает, что за этим периодом нужно внимательно следить, так как именно тогда завершатся "крупнейшие военные учения со времен холодной войны, после которых лидеры в Москве и Минске пообещали, что российские войска отправятся домой". По мнению аналитиков, именно действия сил РФ после 20 февраля помогут "понять истинные намерения Москвы".

Помимо этого, газета пишет, что на 20 февраля нужно обратить внимание еще по другой причине - окончание Мюнхенской конференции, в которой примут участие украинский лидер Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь США Энтони Блинкен

"Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением - своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин", - отмечает Politico.

Издание подчеркивает, что 20 февраля завершится Олимпиада в Пекине. По словам экспертов, это "наводит некоторых на мысль, что" Россия не будет вторгаться на Украину до церемонии закрытия, "чтобы осчастливить китайского лидера Си Цзиньпина".

Кроме того, в издании заключили, что если к 1 марта "наступления так и не произойдет", то можно вздохнуть с облегчением.