Решение о строительстве АЭС в Казахстане примут до конца года

17 фев. 10:46

Власти Казахстана пока не вынесли окончательного решения по строительству в стране атомной электростанции, заявил замминистра энергетики Жандос Нурмаганбетов.

"Сейчас площадка не выбрана. Вопрос строительства рассматривается", - цитирует его Sputnik Казахстан.

По словам замглавы Минэнерго, для достижения цели в рамках Экологического кодекса Казахстану требуется "строить новую генерацию без выбросов", к которой относится и атом.

Нурмаганбетов уточнил, что решение о строительстве, а также о размере и объемах, предполагается принять в течение года.