Россиянам предложат коктейль из антител

17 фев. 10:39

Препарат против коронавируса, основой которого стали моноклональные антитела, будет эффективен как против старого штамма SARS-CoV-2, так и против штаммов "дельта" и "омикрон", сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Как правило, коктейль антител подбирают таким образом, чтобы он сохранял свою активность в отношении как можно большего количества штаммов, которые угрожают людям сейчас или могут угрожать в будущем", - пояснил он, отметив, что препарат, созданный российским специалистами из двух антител позволяет сохранить активность препарата и в отношении старого штамма SARS-CoV-2, и в отношении штаммов "дельта" и "омикрон".

Далее Гущин отметил, что такие препараты можно будет обновлять под новые варианты вируса, добавляя вирусонейтрализующие антитела.

Ранее сообщалось, что в январе Центр им. Гамалеи объявил о начале клинических исследований препарата против новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Планируется, что испытания будут продолжаться в течение примерно четырех месяцев.