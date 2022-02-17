Азербайджанская нефть торгуется по цене выше $100 за баррель

17 фев. 10:35

Цены на нефть идут вверх: так, на базе CIF в итальянском порту Аугуста стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light преодолела психологический рубеж в $100 за баррель и составляет $100,7 за баррель, - сообщил источник на нефтегазовом рынке Азербайджана.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на $3,14 и торгуется по $99,96 за баррель, - передает Тренд.

Выросла и стоимость российской нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск: она подорожала на $2,55 - до 92,55 долларов за баррель.

Цена барреля нефти эталонного североморского сорта Brent Dated выросла на $3,14 - до $100,8, - говорится в сообщении.