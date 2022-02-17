Армения готова подписать соглашение с Азербайджаном о Зангезурском транспортном коридоре

17 фев. 11:00

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подписать с Азербайджаном необходимые документы по строительству железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри – Горадиз. Об этом он заявил на заседании правительства.

Политик уточнил, что уже стартовали технические и проектировочные работы по строительству армянского участка железной дороги.

"Надеемся, что в скором времени договоренности будут зафиксированы в виде документа, и де-юре весь процесс начнется в полном объеме", - приводит слова премьера Sputnik Армения.