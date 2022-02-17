В США назвали "вторжение" России на Украину сфабрикованной пропагандой

17 фев. 10:28

Обозреватели американского издания The Wall Street Journal обвинили Вашингтон в раскачке нестабильной ситуации на Украине на фоне недавних заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее он сообщил, что Россия продолжает военное наращивание на границе, признаки деэскалации кризиса отсутствуют.

Многие пользователи считают, что США осознанно перетягивают внимание на мнимое "вторжение России", чтобы скрыть внутренние проблемы. Также они напомнили, что Россия так и не напала ни в один из указанных на Западе сроков.

Так, по мнению читателя Richard Hardin, администрация Белого дома делает вид, что переживает за украинско-российскую границу, в то время как десятки тысяч непривитых мигрантов без документов "наводняют нашу границу и прибывают самолетами и автобусами в наши города глубокой ночью за счет налогоплательщиков". Западная и Восточная Европа, Россия и Китай были свидетелями того, как эта администрация бежала из Ирака в неорганизованном хаосе, с сотнями цепляющихся за полозья вертолетов. Украина - это попытка нынешней администрации отвлечь внимание, конечно же, с помощью мейнстримных СМИ", - добавил он.

Комментатор под ником JOSEPH FARGNOLI, SR предположил, что вторжение могло произойти, просто на него никто не пришел. "Мы наблюдаем ремейк "Русские идут, русские идут", - отметил он.

"Полностью сфабрикованная пропаганда, вся кампания. Просто проследите, Россия никогда никуда не вторгается, Пелоси и Сонный Джо начнут заявлять, что их угроза санкций - это то, что остановило Россию от вторжения. Сфабриковать кризис, чтобы можно было хвастаться его решением... вроде поджигателя в пожарной команде", - подчеркнул обозреватель Christopher Sandlin.

Пользователь Mark Kofman прогнозирует, что в ближайшее время пойдут следующие новостные заголовки: "Россия передвинула 1 танк на 200 метров вправо. Война неизбежна", "Россия передвинула 1 танк на 200 метров левее. Война неизбежна", "Российские солдаты зевают, готовясь к крупнейшей акции со времен Второй мировой войны. Украинцы зевают, русские зевают в ответ".