Новые природный парк и заповедник помогут сохранить природу Узбекистана

17 фев. 10:20

Национальный природный парк и заповедник создадут в Узбекистане, такое постановление издал президент Шавкат Мирзиеев.

Цель - увеличить площадь охраняемых природных территорий, восстановить ценные экологические объекты и взять под охрану редкие и исчезающие виды животных и растений.

В Учкудукском районе Навоийской области появится Национальный природный парк "Центральный Кызылкум", площадью 1,2 млн га, в Тамдынском районе - заповедник "Актау-Тамды" общей площадью 40 тыс га, передает Sputnik Узбекистан.

Для этого по предложению Госкомэкологии и хокимията Навоийской области Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности вернет в резерв 694, 2 тыс га земель в Учкудукском районе и 40 тыс га - в Тамдынском районе.