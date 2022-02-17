Трудовые мигранты из Узбекистана попадают в рабство в Казахстане (ВИДЕО)

17 фев. 10:16

Семейную пару, приехавшую на заработки в Казахстан из Узбекистана, взяли в рабство в Таразе, - сообщает телеканал "Астана".

Новый работодатель взял у них паспорта якобы для оформления вида на жительства, но так и не отдал, супругов заперли в подземелье и заставляли печь хлеб. Им удалось сбежать лишь спустя полгода, - передает Sputnik Казахстан.

Еще одна гражданка Узбекистана по знакомству устроилась техничкой в алматинское кафе, но полгода работала фактически бесплатно.

"Хозяйка угрожала с детьми расправиться, если я кому-то пожалуюсь. Угрожала мне, моей жизни, забрала документы, паспорт. Из-за этого я боялась через кого-то позвонить", - говорит женщина.

Все пострадавшие получили помощь в спецприюте и уже вернулись на родину. Среди иностранцев чаще остальных в рабство в Казахстане попадают жители Узбекистана, и в основном – мужчины, - предупредили правоохранители.