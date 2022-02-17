Россия газифицирует Казахстан?

17 фев. 10:00

Казахстан проанализирует потребности своих северных и восточных областей в газе в рамках переговоров с "Газпромом" о возможном участии России в их газификации, сообщил замглавы Минэнерго республики Жандос Нурмаганбетов.

"Переговоры с "Газпромом" шли, министерство энергетики их вело, "Газпром" сказал, давайте все-таки посчитаем, какие объемы нужны для северных и восточных регионов, в акиматы данный запрос направлен. Сейчас они формируют заявку, какие у них планы по подключению населения, то есть частного сектора, промышленности, какие предприятия готовы перейти на газ", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что результаты проводимого сейчас анализа будут готовы в первом квартале 2022 года, после чего будет продолжено обсуждение вопросов инфраструктуры, стоимости проекта, его финансирования.