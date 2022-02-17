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Токаев поручил нарастить обороноспособность Казахстана

Токаев поручил нарастить обороноспособность Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром обороны Русланом Жаксылыковым, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи глава государства поручил главе военного ведомства повысить обороноспособность страны.

"Президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного развития вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне, а также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны", - говорится в сообщении.

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