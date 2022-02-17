Москва "не созрела" для снятия ковидных ограничений – инфекционист

17 фев. 9:53

Российские регионы и крупные города могут отказаться от коронавирусных ограничений, если более 80% их населения иммунизированы, - заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения", - поведал Поздняков, передает РИА Новости.

Так, власти Санкт-Петербурга сообщили, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных, о достижении 100% коллективного иммунитета от COVID-19, а вот в Москве коллективный иммунитет составляет лишь 59,5%, - пояснил инфекционист.